В ЕС готовят новый план по "теневому флоту" рф: в ОП прокомментировали

Страны ЕС ведут конфиденциальные дискуссии по изъятию российских нефтяных танкеров "теневого флота", работающих в Балтийском море, со ссылкой на слова двух дипломатов ЕС и двух чиновников сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Европейские страны ведут кулуарные переговоры относительно масштабных изъятий московских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море", - пишет издание со ссылкой на источники.

Параллельно, как указано, разрабатывается новое законодательство, чтобы обеспечить юридическое обеспечение таких мероприятий.

Среди рассматриваемых предложений - применение международного права для изъятия судов из-за проблем с окружающей средой или пиратства, сказали чиновники, которые говорили на условиях анонимности. В случае неудачи этих усилий отдельные страны могут действовать независимо, вводя новые национальные законы по изъятию судов в море дальше от берега.

"Около 50 процентов подсанкционной торговли [поставляемой морем российской нефтью] проходит через Финский залив, - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. - Есть экологические угрозы, есть атаки, которые мы подверглись против нашей подводной инфраструктуры".

"Теперь возникает вопрос... что мы можем сделать с этими кораблями? - сказал он. - Мы не можем заблокировать все море, но мы можем контролировать больше... Есть много возможностей".

"Мы являемся свидетелями того факта, что... есть некоторые пути отхода", в западных санкциях против россии, сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. "Поэтому противодействие теневому флоту реально помогло бы достичь тех результатов, которых мы не в состоянии достичь через режим санкций", - отметил он.

Кроме усилий ЕС по внесению 74 танкеров теневого флота в черный список, страны Северной Европы и Балтии ищут способы законного изъятия большего количества связанных с россией судов, по словам официальных лиц и дипломатов.

Предложения, как сообщается, в основном делятся на три категории:

Угрозы окружающей среде. Многие из этих старых судов создают значительные риски, включая разливы нефти. Власти могут использовать экологическое законодательство для их задержания.

Законы о пиратстве. Корабли, связанные с повреждением критической подводной инфраструктуры, например обрыв силовых или интернет-кабелей, могут быть изъяты.

Национальное законодательство - страны могут обязать использование одобренных страховщиков для танкеров, работающих в Балтике, позволяя задерживать суда, которые полагаются на менее надежные фирмы.

Чиновники отмечают, что эти меры потребуют координации на уровне ЕС.

Хотя "было бы невозможно" остановить каждый танкер "теневого флота" с помощью этих мер, один из чиновников сказал, что это "не нужно".

"Даже если мы сможем просто замедлить [корабли], это навредит россии, - утверждал чиновник. - Каждый день дорог - если совместить это с состоянием российской экономики... все имеет значение".

Дополнение

В 2022 году ЕС запретил импорт российской нефти и вместе с G7 установил ограничения цен на экспорт сырой нефти из рф, чтобы ограничить доходы кремля после его вторжения в Украину.

Но россия быстро адаптировалась. Полагаясь на сомнительных страховщиков, ее "теневой флот" сейчас составляет примерно 17 процентов мировых нефтяных танкеров, пишет издание.

В результате "теневой флот сейчас транспортирует более 80 процентов всей российской сырой нефти", сказал Исаак Леви, руководитель российско-европейского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Леви подчеркнул, что только за прошлый год 348 судов "теневого флота", ответственных за 40 процентов общего экспорта российской нефти, отправились из балтийских портов, что эквивалентно одной трети годового оборонного бюджета москвы.

"Не атакуя теневой флот, [западные союзники] создают основной источник дохода россии", - сказал он, который "генерирует невероятно высокие и растущие военные расходы на войну в Украине".

Однако новые планы, как отмечается, "нелегко воплотить в жизнь". Эксперты по морскому праву предупреждают о возможной юридической мести россии, высоких финансовых затратах и сложной логистике. Существует также необходимость ориентироваться в сложных глобальных правилах судоходства.

Тем не менее, официальные лица идут вперед, и три страны Балтии открыто обсуждают правовые меры, которые они могут принять вместе и в партнерстве с Брюсселем.

"Мы должны координировать, мы должны согласовывать, как мы реализуем эти конвенции", - сказал Цахкна.

Реакция Украины

Публикацию уже прокомментировали в Офисе Президента Украины.

"Это очень важно сейчас, потому что каждый день оборванной логистики бьет серьезно по российским возможностям финансировать войну", - отметил в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак.