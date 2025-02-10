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У ЄС готують новий план щодо "тіньового флоту" рф: в ОП прокоментували

Київ • УНН

 • 29130 перегляди

Країни ЄС ведуть таємні переговори щодо вилучення танкерів "тіньового флоту" рф у Балтійському морі. Розглядаються три механізми затримання: екологічні загрози, піратство та нове національне законодавство.

Країни ЄС ведуть конфіденційні дискусії щодо вилучення російських нафтових танкерів "тіньового флоту", що працюють у Балтійському морі, з посиланням на слова двох дипломатів ЄС і двох урядовців повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Європейські країни ведуть кулуарні переговори щодо масштабних вилучення московських танкерів для експорту нафти в Балтійському морі", - пише видання з посиланням на джерела.

Паралельно, як вказано, розробляється нове законодавство, щоб забезпечити юридичне забезпечення таких заходів.

Серед пропозицій, які розглядаються, є застосування міжнародного права для вилучення суден через проблеми з навколишнім середовищем або піратство, сказали чиновники, які говорили на умовах анонімності. У разі невдачі цих зусиль окремі країни можуть діяти незалежно, запроваджуючи нові національні закони щодо вилучення суден у морі далі від берега.

"Близько 50 відсотків підсанкційної торгівлі [російською нафтою, що поставляється морем] проходить через Фінську затоку, - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. - Є екологічні загрози, є атаки, які ми зазнали проти нашої підводної інфраструктури".

"Тепер постає питання… що ми можемо зробити з цими кораблями? - сказав він. - Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше… Є багато можливостей".

"Ми є свідками того факту, що… є деякі шляхи відходу", у західних санкціях проти росії, сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас. "Тому протидія тіньовому флоту реально допомогла б досягти тих результатів, яких ми не в змозі досягти через режим санкцій", - зазначив він.

Окрім зусиль ЄС щодо внесення 74 танкерів тіньового флоту до чорного списку, країни Північної Європи та Балтії шукають способи законної вилучення більшої кількості пов’язаних з росією суден, за словами офіційних осіб та дипломатів.

Пропозиції, як повідомляється, здебільшого діляться на три категорії:

  • Загрози навколишньому середовищу. Багато з цих старих суден створюють значні ризики, включаючи розливи нафти. Влада може використати екологічне законодавство для їх затримання.
    • Закони про піратство. Кораблі, пов’язані з пошкодженням критичної підводної інфраструктури, як-от обрив силових або інтернет-кабелів, можуть бути вилучені.
      • Національне законодавство - країни можуть зобов’язати використання схвалених страховиків для танкерів, що працюють у Балтиці, дозволяючи затримувати судна, які покладаються на менш надійні фірми.

        Чиновники наголошують, що ці заходи вимагатимуть координації на рівні ЄС.

        Хоча "було б неможливо" зупинити кожен танкер "тіньового флоту" за допомогою цих заходів, один із урядовців сказав, що це "не потрібно".

        "Навіть якщо ми зможемо просто сповільнити [кораблі], це зашкодить росії, - стверджував чиновник. - Кожен день дорогий - якщо поєднати це зі станом російської економіки… усе має значення".

        Доповнення

        У 2022 році ЄС заборонив імпорт російської нафти та разом з G7 встановив обмеження цін на експорт сирої нафти з рф, щоб обмежити доходи кремля після його вторгнення в Україну.

        Але росія швидко адаптувалася. Покладаючись на сумнівних страховиків, її "тіньовий флот" зараз становить приблизно 17 відсотків світових нафтових танкерів, пише видання.

        У результаті "тіньовий флот зараз транспортує понад 80 відсотків усієї російської сирої нафти", сказав Ісаак Леві, керівник російсько-європейського аналітичного центру Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

        Леві підкреслив, що лише за минулий рік 348 суден "тіньового флоту", відповідальних за 40 відсотків загального експорту російської нафти, вирушили з балтійських портів, що еквівалентно одній третині річного оборонного бюджету москви.

        "Не атакуючи тіньовий флот, [західні союзники] створюють основне джерело доходу росії", – сказав він, яке "генерує неймовірно високі та зростаючі військові витрати на війну в Україні".

        Проте нові плани, як зазначається, "нелегко втілити в життя". Експерти з морського права попереджають про можливу юридичну помсту росії, високі фінансові витрати та складну логістику. Існує також необхідність орієнтуватися в складних глобальних правилах судноплавства.

        Тим не менш, офіційні особи йдуть вперед, і три країни Балтії відкрито обговорюють правові заходи, які вони можуть вжити разом і в партнерстві з Брюсселем.

        "Ми повинні координувати, ми повинні погоджувати, як ми реалізуємо ці конвенції", - сказав Тсахкна.

        Реакція України

        Публікацію уже прокоментували в Офісі Президента України.

        "Це дуже важливо зараз, бо кожен день обірваної логістики б‘є серйозно по російських можливостях фінансувати війну", - зазначив у Telegram керівник ОП Андрій Єрмак.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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