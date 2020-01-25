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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Японии расследуют возможную передачу секретных данных сотруднику торгпредства РФ

Киев • УНН

 • 9348 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Японская полиция в субботу задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии, пишет УНН со ссылкой на издание The Mainichi.

В Японии расследуют возможную передачу секретных данных сотруднику торгпредства РФ

По данным СМИ, задержанный 48-летний японец незаконным путем похитил секретные данные из неназванной телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся. Полиция полагает, что данные, похищенные с серверов компании, были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии.

Японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний по делу о секретных коммерческих данных.

Отмечается, что полиция направила запрос на явку двух сотрудников торгпредства. На данный момент российскому агентству ТАСС не удалось подтвердить эту информацию в российском посольстве.

“Я передал информацию, получил за нее наличные деньги”, — приводит агентство слова арестованного японца, произнесенные на допросе.

Добавим, что на форуме в Давосе задержали двух российских шпионов.

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