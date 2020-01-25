В Японії розслідують можливу передачу секретних даних співробітнику торгпредставництва РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Японська поліція в суботу затримала місцевого жителя за підозрою в розкраданні секретних комерційних даних, які, імовірно, були згодом передані співробітникові торгового представництва РФ в Японії, пише УНН з посиланням на видання The Mainichi.
За даними ЗМІ, затриманий 48-річний японець незаконним шляхом викрав секретні дані з неназваною телекомунікаційної компанії, колишнім співробітником якої він був. Поліція вважає, що дані, які були викрадені з серверів компанії, були згодом передані співробітникові російського торгпредставництва в Японії.
Японські правоохоронні органи направили посольству РФ в Японії офіційний запит з вимогою з’явитися в поліцію двом співробітникам російського торгового представництва для дачі свідчень у справі про секретні комерційних даних.
Відзначається, що поліція направила запит на явку двох співробітників торгпредства. На даний момент російському агентству ТАСС не вдалося підтвердити цю інформацію в російському посольстві.
“Я передав інформацію, отримав за неї готівку”, — наводять ЗМІ слова заарештованого японця, вимовлені на допиті.
Додамо, що на форумі в Давосі затримали двох російських шпигунів.