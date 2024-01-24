В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

Во второй половине января погибли еще двое добровольцев из Беларуси, которые защищали Украину от российских захватчиков на востоке. Об этом сообщили Радио Свобода. Со ссылкой на проверенные источники, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что из соображений безопасности родственники погибших в Беларуси пока не называют позывных добровольцев и даже части, в которой они служили. Также отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине в борьбе с российской агрессией погибли по меньшей мере 38 белорусских добровольцев.

Напомним,

В октябре также сообщалось о гибели белорусских военных, добровольно решивших воевать против России.

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