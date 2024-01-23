В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники

В Беларуси представители КГБ проводят массовые обыски. По данным правозащитников досмотр устраивают у родственников политзаключенных и у ранее отсидевших по политическим делам. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правозащитной организации Вясна.

Детали

Согласно данным правозащитников "Вясна" во время сегодняшних массовых обысков сотрудники КГБ наведались как минимум к 84 беларусам. Некоторых из них задержали, а некоторых просто обыскали и отпустили. Также отмечается, что силовики брали с людей подписку о неразглашении.

Следи задержанных 76-летний активист Борис Хамайд и супруга политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.

Правозащитники также сообщили, что в приказах сотрудников КГБ появились статьи за "финансирование экстремистской деятельности" и "участие в экстремистских формированиях".

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Некоторым людям, у которых сотрудники КГБ проводили обыски, они заявили, что задержания якобы связаны с проектом "INeedHelpBY", признанным "экстремистской организацией".