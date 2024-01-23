В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники
По данным правозащитной организации "Весна", КГБ проводит массовые обыски в Беларуси, в основном у родственников политзаключенных. Операция связана с предполагаемой причастностью к экстремистской деятельности, такой как финансирование или участие в экстремистских группах.
В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта
Оползень в оккупированном Севастополе привел к приостановке троллейбусного сообщения и перекрытию движения транспорта.
Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров
Украине необходимо решать проблему с нехваткой артиллерии, и сохранить уже имеющуюся сеть ПВО. Об этом сказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в заключительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины,
Премьер Словакии заявил о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что "жизнь в Киеве нормальная", за день до встречи с премьер-министром Украины и после сообщения о ракетном обстреле города со стороны россии.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
В украинском городе Херсон прогремели взрывы, вероятно, в результате обстрела со стороны российской армии.
Нацполция разоблачили банду разбойников, которые грабили "криптовалютников"
Национальная полиция Украины задержала преступную организацию, которая занималась ограблением майнеров криптовалют. Злоумышленники похищали тех, кто находился рядом с их жертвами, чтобы получить информацию об их системах безопасности и распорядке дня.
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
Украина активно выступает в ПАСЕ за возвращение украинских детей, похищенных россией, добиваясь большей поддержки резолюции "Положение детей в Украине". Время для возвращения детей должно быть сокращено, считает народный депутат Украины Мария Мезенцева.
Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"
Во время 18-й встречи в Рамштайнском формате Украина обсудила потенциал партнеров по увеличению поставок оружия дальнего действия в Украину. Встреча, которая также охватила потенциальное сотрудничество по артиллерийским системам, подтвердила общее понимание того, что Украина нуждается в большем количестве вооружений для стратегических ударов.
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
На предстоящей зимней сессии ПАСЕ главным вопросом обсуждения будет возвращение украинских детей, похищенных россией, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк. Ожидается, что будет принята резолюция, призывающая чиновников способствовать их возвращению.
На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города
Новомосковский городской совет решил переименовать город в Новую Самарь и подаст это предложение в Верховную Раду Украины для окончательного утверждения.