У Білорусі масові обшуки і затримання за статтями про екстремізм - правозахисники
Київ • УНН
За даними правозахисної організації "Весна", КДБ проводить масові обшуки в Білорусі, переважно у родичів політв'язнів. Операція пов'язана з імовірною причетністю до екстремістської діяльності, як-от фінансування або участь в екстремістських групах.
У Білорусі представники КДБ проводять масові обшуки. За даними правозахисників, огляд влаштовують у родичів політв'язнів і в тих, хто раніше відсидів за політичними справами. Про це пише УНН з посиланням на дані правозахисної організації Вясна.
Деталі
Згідно з даними правозахисників "Вясна" під час сьогоднішніх масових обшуків співробітники КДБ навідалися щонайменше до 84 білорусів. Деяких із них затримали, а деяких просто обшукали і відпустили. Також зазначається, що силовики брали з людей підписку про нерозголошення.
Серед затриманих 76-річний активіст Борис Хамайд і дружина політв'язня Миколи Статкевича Марина Адамович.
Правозахисники також повідомили, що в наказах співробітників КДБ з'явилися статті за "фінансування екстремістської діяльності" і "участь в екстремістських формуваннях".
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Деяким людям, у яких співробітники КДБ проводили обшуки, вони заявили, що затримання нібито пов'язані з проєктом "INeedHelpBY", визнаним "екстремістською організацією".