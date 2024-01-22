білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України

білорусь продовжує ворожу політику стосовно України й готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях. Про це пише Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що до 1 липня білорусь планує відкрити консульство у ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.

Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, білорусь відкриває консульство у ростові, сфера його діяльності охоплюватиме окуповані території України.

До округу, зокрема, увійшли Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначається, що владі ростовської області рекомендовано виділити службові та житлові приміщення на умовах оренди чи купівлі, або виділити ділянку землі для будівництва генерального консульства.

Окупанти на ТОТ створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів - Центр спротиву