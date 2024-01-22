беларусь планирует интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  212163 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  266146 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  227546 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  218637 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  220805 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  199260 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186507 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Новости по теме

беларусь планирует интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

беларусь готовится интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, открыв консульство в ростове. Этот шаг противоречит международному праву, поскольку поддерживает оккупацию россией суверенной страны.

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беларусь планирует интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам

В ГБР сообщили, что в 2023 году десять народных депутатов Украины получили сообщение о подозрении, а в отношении двух обвинительные акты были направлены в суд. Сообщения касаются обвинений во взяточничестве, захвате земли и присвоении природного газа.

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В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам

После заявления об испытании ядерного подводного дрона: США усилили наблюдение за КНДР

США запустили разведывательный самолет для наблюдения за Северной Кореей после того, как она заявила об испытании подводного ядерного дрона.

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После заявления об испытании ядерного подводного дрона: США усилили наблюдение за КНДР

Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призывает авиакомпании проверять самолеты Boeing 737-900ER после инцидента, в котором во время полета отпала часть кабины пилотов.

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Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета

В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.

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В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

Два российских ракетоносителя до 16 ракет "Калибр", остаются в Черном море, в то время как один корабль несет боевое дежурство в Азовском море, сообщают Силы обороны Юга.

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Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине

В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.

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В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по случаю Дня Соборности подчеркнул решающую роль единства в борьбе страны за независимость и свободу.

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"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.

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В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн