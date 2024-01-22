беларусь планирует интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях. Об этом пишет Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что до 1 июля беларусь планирует открыть консульство в ростове, которое буду фактически обслуживать жителей ВОТ и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными россией регионами.

Таким образом фактически соседнее государство в очередной раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины.

В округ, в частности, вошли Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что властям ростовской области рекомендовано выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки, или выделить участок земли для строительства генерального консульства.

Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления