В січні в Україні загинуло ще двоє білоруських добровольців
Київ • УНН
Ще двоє білоруських добровольців загинули в Україні в січні, захищаючи країну від російських окупантів. Таким чином, загальна кількість жертв білоруських добровольців проти російської агресії з початку війни становить щонайменше 38 осіб.
У другій половині січня загинули ще двоє добровольців з білорусі, які захищали Україну від російських загарбників на сході. Про це повідомили Радіо Свобода. З посиланням на перевірені джерела, передає УНН.
Деталі
В повідомленні йдеться, що з міркувань безпеки родичі загиблих в білорусі поки не називають позивних добровольців і навіть частини, в якій вони служили. Також зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні в боротьбі з російською агресією загинули щонайменше 38 білоруських добровольців.
Нагадаємо
В жовтні також повідомлялося про загибель білоруських воєнних, що добровільно вирішили воювати проти росії.
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