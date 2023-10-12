В Україні загинули ще двоє білоруських добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На війні в Україні загинули ще двоє білоруських добровольців, ще один боєць отримав поранення. Про це повідомляє білоруське видання “Дзеркало” з посиланням на джерело, передає УНН.
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«Загинули ще двоє білоруських добровольців, які воювали на боці України, ще один боєць отримав поранення. Це сталося в ніч із 6 на 7 жовтня», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що добровольці загинули, виконуючи завдання на Бахмутському напрямку.
"Що сталося, невідомо, проте раніше білоруси воювали в батальйоні «Волот» полку Калиновського», - наголошується в повідомленні.
Родичам бійців повідомили про їхню загибель.
Доповнення
3 жовтня повідомлялося, що на війні в Україні загинуло кілька білоруських добровольців.