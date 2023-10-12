В Україні загинули ще двоє білоруських добровольців

Цитата

«Загинули ще двоє білоруських добровольців, які воювали на боці України, ще один боєць отримав поранення. Це сталося в ніч із 6 на 7 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що добровольці загинули, виконуючи завдання на Бахмутському напрямку.

"Що сталося, невідомо, проте раніше білоруси воювали в батальйоні «Волот» полку Калиновського», - наголошується в повідомленні.

Родичам бійців повідомили про їхню загибель.

Доповнення

3 жовтня повідомлялося, що на війні в Україні загинуло кілька білоруських добровольців.