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В Україні загинули ще двоє білоруських добровольців

В Україні загинули ще двоє білоруських добровольців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На війні в Україні загинули ще двоє білоруських добровольців, ще один боєць отримав поранення. Про це повідомляє білоруське видання “Дзеркало” з посиланням на джерело, передає УНН.

Цитата

«Загинули ще двоє білоруських добровольців, які воювали на боці України, ще один боєць отримав поранення. Це сталося в ніч із 6 на 7 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що добровольці загинули, виконуючи завдання на Бахмутському напрямку.

"Що сталося, невідомо, проте раніше білоруси воювали в батальйоні «Волот» полку Калиновського», - наголошується в повідомленні.

Родичам бійців повідомили про їхню загибель.

Доповнення

3 жовтня повідомлялося, що на війні в Україні загинуло кілька білоруських добровольців.

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