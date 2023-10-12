В Украине погибли еще два белорусских добровольца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На войне в Украине погибли еще двое белорусских добровольцев, еще один боец получил ранения. Об этом сообщает беларусское издание “Зеркало” со ссылкой на источник, передает УНН.
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«Погибли еще двое белорусских добровольцев, воевавших на стороне Украины, еще один боец получил ранения. Это произошло в ночь с 6 на 7 октября», - говориться в сообщении.
Известно, что добровольцы погибли, выполняя задачу на Бахмутском направлении.
"Что произошло, неизвестно, однако ранее белорусы воевали в батальоне «Волот» полка Калиновского», - отмечается в сообщении.
Родственникам бойцов сообщили об их гибели.
Дополнение
3 октября сообщалось, что на войне в Украине погибло несколько беларусских добровольцев.