На войне в Украине погибло несколько беларусских добровольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На войне в Украине погибли еще несколько белорусских добровольцев. Об этом сообщил добровольческий батальон “Террор” и беларусское издание “Зеркало”, передает УНН.
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“Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. Увы, последнее для вас. Увидимся в Валгалле, братья”, — говориться в сообщении.
“Зеркало” отметило, что на востоке Украины погибли белорусские добровольцы, воюющие в составе “Террора” и “Белорусского добровольческого корпуса”.
В батальоне подтвердили потери, но не назвали количество погибших и не стали давать комментарии.
Дополнение
5 августа в Донецкой области погиб белорусский доброволец.