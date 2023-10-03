На войне в Украине погибло несколько беларусских добровольцев

ukru
Эксклюзив
06:36 • 61399 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 105823 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 133882 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 167729 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130494 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123483 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 162238 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116593 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123050 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 67966 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 111173 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 69096 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 104358 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 49048 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 133882 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 167729 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120470 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127439 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 162238 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 49048 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146504 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153928 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158245 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156183 просмотра
Актуальное
На войне в Украине погибло несколько беларусских добровольцев

На войне в Украине погибло несколько беларусских добровольцев

Киев • УНН

 • 505231 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. На войне в Украине погибли еще несколько белорусских добровольцев. Об этом сообщил добровольческий батальон “Террор” и беларусское издание “Зеркало”, передает УНН.

Цитата

“Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. Увы, последнее для вас. Увидимся в Валгалле, братья”, — говориться в сообщении.

“Зеркало” отметило, что на востоке Украины погибли белорусские добровольцы, воюющие в составе “Террора” и “Белорусского добровольческого корпуса”.

В батальоне подтвердили потери, но не назвали количество погибших и не стали давать комментарии.

Дополнение

5 августа в Донецкой области погиб белорусский доброволец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы