На війні в Україні загинуло кілька білоруських добровольців

Цитата

“Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося в Валгаллі, брати”, — говориться в повідомленні.

“Дзеркало” зазначило, що на сході України загинули білоруські добровольці, які воюють у складі “Терору” і “Білоруського добровольчого корпусу”.

У батальйоні підтвердили втрати, але не назвали кількість загиблих і не стали давати коментарі.

Доповнення

5 серпня в Донецькій області загинув білоруський доброволець.