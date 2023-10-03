На війні в Україні загинуло кілька білоруських добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На війні в Україні загинули ще кілька білоруських добровольців. Про це повідомив добровольчий батальйон “Терор” та білоруське видання “Дзеркало”, передає УНН.
Цитата
“Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося в Валгаллі, брати”, — говориться в повідомленні.
“Дзеркало” зазначило, що на сході України загинули білоруські добровольці, які воюють у складі “Терору” і “Білоруського добровольчого корпусу”.
У батальйоні підтвердили втрати, але не назвали кількість загиблих і не стали давати коментарі.
Доповнення
5 серпня в Донецькій області загинув білоруський доброволець.