В новом учебном году, с 1 сентября, российские оккупанты в Луганске будут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в высшем учебном заведении, расположенном в оккупированном корпусе Луганского национального университета имени Владимира Даля.
В высшем учебном заведении Луганска с 1 сентября оккупанты будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. В то же время преподаватели и учителя "лнр" сейчас проходят курсы повышения квалификации по "основам российской государственности". Об этом во вторник сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем. Потому что фронт нуждается в
По его словам, на кафедре создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.
Другие студенты вуза уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".
В то же время, как рассказал Лысогор, учителя и преподаватели, которые работают на рф, сейчас проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.
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Относительно ситуации с безопасностью на Луганщине, то по словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне ударили неуправляемыми авиационными ракетами по Макеевке и Невскому. Также Невское было обстреляно вражеской армией из "Градов".
Артиллерию и минометы противник применил возле Стельмаховки, Куземовки, Невского, Макеевки.
На Купянском и Лиманском направлениях россияне в течение суток атаковали 27 раз. Они пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Там захватчики несут потери.
На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ9 июня 2024, 00:20 • 27396 просмотров