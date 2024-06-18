В высшем учебном заведении Луганска с 1 сентября оккупанты будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. В то же время преподаватели и учителя "лнр" сейчас проходят курсы повышения квалификации по "основам российской государственности". Об этом во вторник сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем. Потому что фронт нуждается в - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, на кафедре создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Другие студенты вуза уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

В то же время, как рассказал Лысогор, учителя и преподаватели, которые работают на рф, сейчас проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

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Относительно ситуации с безопасностью на Луганщине, то по словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне ударили неуправляемыми авиационными ракетами по Макеевке и Невскому. Также Невское было обстреляно вражеской армией из "Градов".

Артиллерию и минометы противник применил возле Стельмаховки, Куземовки, Невского, Макеевки.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне в течение суток атаковали 27 раз. Они пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Там захватчики несут потери.

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