У "виші" в Луганську в новому навчальному році готуватимуть операторів БПЛА
Київ • УНН
У новому навчальному році, з 1 вересня, російські окупанти в Луганську готуватимуть операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у вищому навчальному закладі, розташованому в окупованому корпусі Луганського національного університету імені Володимира Даля.
У вищому навчальному закладі Луганську з 1 вересня окупанти готуватимуть операторів безпілотних авіаційних систем. Водночас викладачі та вчителі "лнр" наразі проходять курси підвищення кваліфікації з "основ російської державності". Про це у вівторок повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Бо фронт потребує
За його словами, на кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.
Інші студенти вишу вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".
Водночас, як розповів Лисогор, вчителі і викладачі, які працюють на рф, наразі проходять навчання, аби надалі читати курс студентам вишів та учням старших класів "основи російської державності" – пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.
Доповнення
Стосовно безпекової ситуації на Луганщині, то за словами очільника ОВА, минулої доби росіяни вдарили некерованими авіаційними ракетами по Макіївці та Невському. Також Невське було обстріляно ворожою армією із "Градів".
Артилерію і міномети противник застосував біля Стельмахівки, Куземівки, Невського, Макіївки.
На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни впродовж доби атакували 27 разів. Вони намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Там загарбники зазнають втрат.
На ТОТ окупанти готуватимуть офіцерів служби РЕБ09.06.24, 03:20 • 27756 переглядiв