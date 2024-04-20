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В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области
Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский
Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты
"Государственный оператор тыла" подписал контракты с тремя новыми компаниями - ООО "Аделін", ООО "Ахтырский мясопродукт" и ООО "Торговая компания "Агропродпром-Сервис" - на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, заменив поставщиков, которые не смогли осуществить поставки.
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар
Во время ракетных ударов россияне попали по портовой инфраструктуре в результате чего начался масштабный пожар. Сейчас спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать возгорание.
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российский беспилотник был сбит противовоздушной обороной в Харькове, в результате чего в городе прогремел взрыв.
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова
россияне распространяют дезинформацию, чтобы посеять раздор между Харьковом и другими регионами Украины, заявляя, что Киев ничего не делает для усиления обороны Харькова.
Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ
Возмущенные отказом своего правительства предоставить военную помощь Украине, словаки собрали на этой неделе почти 2 миллиона евро на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.
Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"
Польские протестующие планируют ослабить блокаду границы на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", позволив грузовикам, кроме тех, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию из Украины, въезжать в Польшу с 8:00 утра 21 апреля.
Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист
Расследование уголовного производства по уклонению от военной службы руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина саботируют уже более 4 месяцев благодаря тесному знакомству Шабунина с заместителем директора ГБР Олефиренко.
Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске
Из-за российских ударов по Волчанску на Харьковщине 19 апреля два человека погибли, еще двое - ранены.