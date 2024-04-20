В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vinnitsaВинница
odessaОдесса
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  132159 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  167677 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  121851 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  109156 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  81530 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100765 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206339 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236639 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232882 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176487 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

  •  8739 просмотра
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

  •  11630 просмотра
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

  •  32622 просмотра
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

  •  12774 просмотра
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

  •  13883 просмотра
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

  •  15316 просмотра
Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

  •  14773 просмотра
Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

  •  14309 просмотра
Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

  •  13793 просмотра
Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

  •  14260 просмотра

Популярные

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

  •  71879 просмотра
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

  •  65142 просмотра
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

  •  79729 просмотра
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

  •  36807 просмотра
Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

  •  54431 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  167677 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  167639 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  219971 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  260903 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  365682 просмотра

В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  8739 просмотра
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.

политика •   •  11630 просмотра
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

"Государственный оператор тыла" подписал контракты с тремя новыми компаниями - ООО "Аделін", ООО "Ахтырский мясопродукт" и ООО "Торговая компания "Агропродпром-Сервис" - на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, заменив поставщиков, которые не смогли осуществить поставки.

Война •   •  32622 просмотра
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

Во время ракетных ударов россияне попали по портовой инфраструктуре в результате чего начался масштабный пожар. Сейчас спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать возгорание.

Война •   •  12774 просмотра
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российский беспилотник был сбит противовоздушной обороной в Харькове, в результате чего в городе прогремел взрыв.

Война •   •  13883 просмотра
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

россияне распространяют дезинформацию, чтобы посеять раздор между Харьковом и другими регионами Украины, заявляя, что Киев ничего не делает для усиления обороны Харькова.

Война •   •  15316 просмотра
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Возмущенные отказом своего правительства предоставить военную помощь Украине, словаки собрали на этой неделе почти 2 миллиона евро на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.

Война •   •  14773 просмотра
Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Польские протестующие планируют ослабить блокаду границы на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", позволив грузовикам, кроме тех, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию из Украины, въезжать в Польшу с 8:00 утра 21 апреля.

Экономика •   •  14309 просмотра
Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Расследование уголовного производства по уклонению от военной службы руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина саботируют уже более 4 месяцев благодаря тесному знакомству Шабунина с заместителем директора ГБР Олефиренко.

политика •   •  13793 просмотра
Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

Из-за российских ударов по Волчанску на Харьковщине 19 апреля два человека погибли, еще двое - ранены.

Война •   •  14260 просмотра
Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске