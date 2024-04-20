В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что будут максимально способствовать всестороннему и беспристрастному расследованию убийства полицейского, передает УНН.

На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ

Напомним,

В Винницкой области во время проверки документов двое мужчин открыли огонь по полицейским. Один полицейский погиб, другой получил ранения. На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

Во время ночного нападения на полицейских в Винницкой области погиб 20-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий.