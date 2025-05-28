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В ВСУ отменили мобилизацию на тыловую должность заместителя прокурора Запорожской области, которая фигурирует в коррупционном деле

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Командование Сухопутных войск отменило приказ о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко, которая является фигуранткой коррупционного дела, из-за нарушения порядка мобилизации. Контроль за призывом будет усилен.

В ВСУ отменили мобилизацию на тыловую должность заместителя прокурора Запорожской области, которая фигурирует в коррупционном деле

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отменило приказ о призыве заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко, которая является фигуранткой коррупционного дела, на тыловую должность бухгалтера. Об этом сообщили в Сухопутных войсках, пишет УНН.

Детали

Приказ командира воинской части от 9 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560

- говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках проинформировали, что из-за этого и других подобных случаев будет усилен контроль за призывом и занятием тыловых должностей.

В связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для бегства от правосудия, Командованием Сухопутных войск ВС Украины усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности

- сообщили в Сухопутных войсках.

Подчеркивается, что каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины.

Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности

- говорится в сообщении.

Напомним

Заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталья Максименко, которую НАБУ разоблачило на взятке в размере 40 тысяч долларов, проходила службу в 422-м батальоне БПС.

В должности заместителя прокурора чиновница требовала деньги за изменение подследственности, отмену ареста имущества и избежание уголовной ответственности.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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