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El País

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The Guardian

Заступниця керівника Запорізької прокуратури мобілізувалася до ЗСУ — ВАКС не продовжив її відсторонення від посади

Київ • УНН

 • 1946 перегляди

Наталія Максименко, яку НАБУ викрило на хабарі, проходить службу у 422-му батальйоні БПС. Клопотання про її відсторонення від посади залишено без розгляду.

Заступниця керівника Запорізької прокуратури мобілізувалася до ЗСУ — ВАКС не продовжив її відсторонення від посади

Заступниця керівника Запорізької обласної прокуратури Наталя Максименко мобілізувалася до Збройних сил України. Продовження строку відсторонення її від посади залишено без розгляду. передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо продовження строку відсторонення Наталі Максименко від посади заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури.

Також джерела повідомляють, Максименко мобілізувалася до Збройних сил України — вона проходить службу у 422-му окремому батальйоні безпілотних систем.

Нагадаємо

У вересні 2024 НАБУ викрило заступницю прокурора Запорізької області Наталю Максименко на отриманні хабаря у 40 тис. доларів. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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