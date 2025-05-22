Заместитель руководителя Запорожской прокуратуры мобилизовалась в ВСУ — ВАКС не продлил ее отстранение от должности
Киев • УНН
Наталья Максименко, которую НАБУ разоблачило на взятке, проходит службу в 422-м батальоне БПС. Ходатайство о ее отстранении от должности оставлено без рассмотрения.
Заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталья Максименко мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. Продление срока отстранения ее от должности оставлено без рассмотрения. передает УНН.
Детали
По данным источников УНН, Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока отстранения Натальи Максименко от должности заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры.
Также источники сообщают, Максименко мобилизовалась в Вооруженные силы Украины — она проходит службу в 422-м отдельном батальоне беспилотных систем.
Напомним
В сентябре 2024 НАБУ разоблачило заместителя прокурора Запорожской области Наталью Максименко на получении взятки в 40 тыс. долларов. Чиновница требовала деньги за изменение подследственности, отмену ареста имущества и избежание уголовной ответственности.