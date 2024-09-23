Заступника прокурора Запорізької області викрито на хабарі у 40 тис. доларів. В Офісі Генпрокурора відреагували
Київ • УНН
НАБУ викрило заступника прокурора Запорізької області на отриманні хабаря у 40 тис. доларів. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності.
Правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області, передає УНН із посиланням на НАБУ.
За даними НАБУ, посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. США за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Під час одержання усієї суми хабаря її викрили "на гарячому".
Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
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В Офісі Генерального прокурора заявили, що забезпечують повне сприяння НАБУ та САП у викритті корупційних правопорушень в органах прокуратури. "Ми наполегливо реалізуємо курс на очищення системи від корупції та запобігання таким випадкам", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.
"Ця робота є постійним пріоритетом нашої діяльності, включаючи зміни внутрішніх процесів в прокуратурі, у тому числі, посилення внутрішнього контролю", - додав Генпрокурор.