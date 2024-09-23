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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель прокурора Запорожской области разоблачен на взятке в 40 тыс. долларов. В Офисе Генпрокурора отреагировали

Заместитель прокурора Запорожской области разоблачен на взятке в 40 тыс. долларов. В Офисе Генпрокурора отреагировали

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 16:33  •  7664 просмотра

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НАБУ разоблачило заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в 40 тыс. долларов. Чиновница требовала деньги за изменение подследственности, отмену ареста имущества и избежание уголовной ответственности.

Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды заместителя прокурора Запорожской области, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

По данным НАБУ, чиновница выразила просьбу предоставить 40 тыс. долл. США за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

Во время получения всей суммы взятки ее разоблачили «с поличным».

Решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Добавим

В Офисе Генерального прокурора заявили, что обеспечивают полное содействие НАБУ и САП в разоблачении коррупционных правонарушений в органах прокуратуры. «Мы настойчиво реализуем курс на очищение системы от коррупции и предотвращения таких случаев», - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

«Эта работа является постоянным приоритетом нашей деятельности, включая изменения внутренних процессов в прокуратуре, в том числе, усиление внутреннего контроля», - добавил Генпрокурор.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
andrei-kostinАндрей Костин
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины