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У ЗСУ скасували мобілізацію на тилову посаду заступниці прокурора Запорізької області, яка фігурує в корупційній справі

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Командування Сухопутних військ скасувало наказ про призов заступниці прокурора Наталії Максименко, яка є фігуранткою корупційної справи, через порушення порядку мобілізації. Контроль за призовом буде посилено.

У ЗСУ скасували мобілізацію на тилову посаду заступниці прокурора Запорізької області, яка фігурує в корупційній справі

Командування Сухопутних військ Збройних сил України скасувало наказ про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яка є фігуранткою корупційної справи, на тилову посаду бухгалтера. Про це повідомили у Сухопутних військах, пише УНН.

Деталі

Наказ командира військової частини від 9 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560

- говориться у повідомленні.

В Сухопутних військах проінформували, що через цей та інші подібні випадки буде посилено контроль за призовом та займанням тилових посад.

У зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади

- повідомили в Сухопутних військах.

Наголошується, що кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України.

Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості у всіх аспектах своєї діяльності

- говориться у повідомленні.

Нагадаємо

Заступниця керівника Запорізької обласної прокуратури Наталія Максименко, яку НАБУ викрило на хабарі у розмірі 40 тисяч доларів, проходила службу у 422-му батальйоні БПС.

На посаді заступника прокурора посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Запорізька область
Сухопутні війська України
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