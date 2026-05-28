В ВР предупредили о риске «сгорания» €90 млрд от ЕС без принятия необходимых законов

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Юлия Сирко заявила о риске потери 90 млрд евро от ЕС до конца 2027 года. Для получения средств Рада должна вовремя принять все необходимые законы.

В ВР предупредили о риске «сгорания» €90 млрд от ЕС без принятия необходимых законов

Украина должна выполнить взятые на себя обязательства и принять необходимые законы до 1 декабря 2027 года, иначе страна может потерять 90 миллиардов евро от ЕС на 2026-2027 годы, которые парламент ратифицировал. Об этом заявила народный депутат Юлия Сирко во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Есть много всех обязательств, которые Украина взяла не только в этом меморандуме, но и в других меморандумах. Но еще основное — это соглашение действует до 1 декабря 2027 года. Если вы не успеете принять все законы, то 90 миллиардов сгорят, поэтому пожалуйста, напрягитесь, правящая партия. И если вы хотите получить эти 90 миллиардов — нужно работать очень-очень активно и принять все, что вы пообещали и ваше правительство наобещало до 1 декабря 2027 года", — подчеркнула Юлия Сирко.

Напомним

Верховная Рада в четверг проголосовала за проект закона о ратификации кредитного соглашения и меморандума с Европейским Союзом для привлечения 90 миллиардов евро кредита, на фоне критики из-за сжатых сроков. 

Средства, как предполагается, направят на оборону и бюджет с возвратом за счет репараций рф.

Президент Владимир Зеленский отметил оперативность ратификации соглашения с ЕС о 90 миллиардах евро поддержки для Украины парламентом и заявил, что это свидетельство "конструктивности нашей совместной работы и готовности слышать друг друга".

Ранее в этом году распространялись сообщения о кризисе с проблемами результативности голосований и трудностях в работе парламента, но еще в марте глава монобольшинства — фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии СМИ заявлял, что ситуация находится "под контролем". 

Премьер Юлия Свириденко указала, что "совместная работа правительства и парламента для выполнения международных обязательств, реализации реформ и сохранения внешнего финансирования, критически важного для устойчивости государства" продолжается.

Тем временем накануне ВР провалила отмену налоговой льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Отмена льготы была среди обязательств Украины в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от МВФ на 8,1 млрд долларов. Это произошло перед приездом миссии МВФ для пересмотра программы сотрудничества с Украиной для потенциального выделения транша кредита.

