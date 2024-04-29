В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

россия распространяет информацию о якобы попытках сделать "шахеды" управляемыми и уже патентование новых ударных беспилотников, но пока это только пропаганда. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, пытаются ли россияне сделать "шахеды" управляемыми, о чем говорили в рф, Евлаш ответил:

Да, мы также отслеживали эту информацию. Более того, россияне пытаются распространить информацию о якобы запатентовании уже новых дронов, реактивных именно, однако это пока что на моменте только информационном. Мы знаем, как российская пропаганда любит преувеличивать свои достижения - заявил Евлаш.

По его словам, сейчас россияне больше всего используют разведывательные дроны различных типов, относительно ударных то самым распространенным типом у них являются БПЛА "Шахеды", которыми они ежедневно атакуют Украину.

"Пока это основные их образцы, которые они используют для воздушной разведки и воздушного нападения на нашу территорию", - резюмировал Евлаш.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказывал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов. Это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены.

Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство", - сообщил Рувин.