У Повітряних Силах розповіли, чи розробляють росіяни нові реактивні дрони
Київ • УНН
росія намагається поширювати інформацію про нібито патентування нових безпілотників, але це лише пропаганда і перебільшення досягнень. Зараз вони використовують різні розвідувальні безпілотники на кшталт БПЛА "Shaked" для атак на Україну.
росія поширює інформацію про нібито спроби зробити "шахеди" керованими та вже патентування нових ударних безпілотників, але наразі це лише пропаганда. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи росіяни намагаються зробити "шахеди" керованими, про що говорил в рф, Євлаш відповів:
Так, ми також відслідковували цю інформацію. Ба більше, росіяни намагаються поширити інформацію про нібито запатентування вже нових дронів, реактивних саме, однак це поки що на моменті лише інформаційному. Ми знаємо, як російська пропаганда любить перебільшувати свої здобутки
За його словами, наразі росіяни найбільше використовують розвідувальні дрони різних типів, щодо ударних то найпоширенішим типом у них являються БПЛА "шахеди", якими вони щодня атакуюють Україну.
"Поки що це основні їх зразки, які вони використовують для повітряної розвідки та повітряного нападу на нашу територію", - резюмував Євлаш.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповідав, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів. Це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені.
Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво", - повідомив Рувін.