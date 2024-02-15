В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет

Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.