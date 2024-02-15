У Повітряних силах попередили про повторні пуски ворожих ракет
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили про запуски ворожих ракет і загрозу балістичних ракетних атак з боку бєлгородської області росії.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про повторні пуски ворожих ракет, та загрозу використання балістичного озброєння з російської бєлгородської обл, передає УНН.
"Загроза балістики з бєлгородської обл., рф!Повторні пуски!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
До цього у Повітряних силах попереджали про ракету в напрямку Дніпропетровщини.
Повітряна тривога оголошена по всій території України.
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