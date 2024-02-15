У Повітряних силах попередили про повторні пуски ворожих ракет

Повітряні сили ЗСУ попереджають про повторні пуски ворожих ракет, та загрозу використання балістичного озброєння з російської бєлгородської обл, передає УНН.

"Загроза балістики з бєлгородської обл., рф!Повторні пуски!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

До цього у Повітряних силах попереджали про ракету в напрямку Дніпропетровщини.

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

У небі над Україною знищили 13 із 26 ворожих ракет