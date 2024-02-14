В Воздушных силах надеются, что украинки смогут стать пилотами F-16

Сейчас есть надежда, что женщины смогут стать пилотами F-16 в будущем, однако сегодня среди пилотов, которые проходят обучение на F-16, женщин нет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

"Мы надеемся, что будут женщины обязательно и среди пилотов F-16, как это есть в США, в Израиле. Женщина сегодня в армии занимает очень серьезное место, имеется в виду, что гендерной политике уделяется очень серьезное внимание. И в нашем Харьковском университете Воздушных Сил, профильном вузе Воздушных Сил, учится немало женщин, которые наравне с мужчинами сегодня выполняют обязанности. Среди военных инженеров в бригадах тоже есть женщины, которые занимаются обслуживанием самолетов, мы не раз о них говорили, показывали на наших информационных ресурсах. Поэтому все будет, вопрос в том, чтобы как можно быстрее самолеты прибыли на территорию нашего государства", - пояснил Юрий Игнат.

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