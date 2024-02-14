У Повітряних силах сподіваються, що українки зможуть стати пілотами F-16

Наразі є сподівання що жінки зможуть стати пілотами F-16 в майбутньому, однак сьогодні серед пілотів, які проходять навчання на F-16, жінок немає. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

"Ми сподіваємось, що будуть жінки обов’язково і серед пілотів F-16, як це є в США, в Ізраїлі. Жінка сьогодні в армії займає дуже серйозне місце, мається на увазі, що гендерній політиці надається дуже серйозна увага. І в нашому Харківському університеті Повітряних Сил, профільному виші Повітряних Сил, навчається чимало жінок, які на рівні з чоловіками сьогодні виконують обов’язки. Серед військових інженерів в бригадах теж є жінки, які займаються обслуговуванням літаків, ми не раз про них говорили, показували на наших інформаційних ресурсах. Тому все буде, питання в тому, щоб якомога швидше літаки прибули на територію нашої держави", – пояснив Юрій Ігнат.

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