В восьми регионах рф введен частичный "сухой закон" на майские праздники

Частичный запрет на продажу алкоголя в майские праздники введен в 8 регионах россии. "Полусухой закон" объявлен в пермском, тюменском, свердловском, омском и других регионах рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В восьми российских регионах частично запрещен алкоголь в продаже на период майских праздников.

Бан на спиртное — в Пермском крае, Чебоксарах, Тюменской, Свердловской, Омской, Курганской, Самарской областях, а также в Москве и Подмосковье – пишет Telegram-канал "Mash".

В некоторых из перечисленных алкоголь разрешен только в кафе и ресторанах

Запрет продлится до 9 - 12 мая. В остальных регионах алкоголь не будут продавать только вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

Напомним

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