У восьми регіонах рф запроваджено частковий "сухий закон" на травневі свята
Київ • УНН
Вісім регіонів росії ввели часткову заборону на продаж алкоголю в період травневих свят.
Часткову заборону на продаж алкоголю в травневі свята введено у 8 регіонах росії. "Напівсухий закон" оголошено в пермському, тюменському, свердловському, омському та інших регіонах рф, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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У восьми російських регіонах частково заборонено алкоголь у продажу на період травневих свят.
Бан на спиртне - у Пермському краї, Чебоксарах, Тюменській, Свердловській, Омській, Курганській, Самарській областях, а також у Москві та Підмосков'ї.
У деяких із перелічених алкоголь дозволений тільки в кафе і ресторанах.
Заборона триватиме до 9 - 12 травня. В інших регіонах алкоголь не продаватимуть тільки поблизу місць проведення святкових заходів.
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