В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных

В Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который совершил надругательство над могилами украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, передает УНН.

Детали

По словам начальника отделения полиции №3 Максима Боднюка, 18 декабря в полицию поступило сообщение от жителя Оратовской громады о том, что в селе Новоживотов на кладбище на могилах четырех защитников неизвестные повредили фоторамки и забрали их фото.

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Правоохранители сразу начали устанавливать обстоятельства преступления. В течение нескольких часов оперативники разыскали свидетелей, которые видели мужчину, причастного к правонарушению. Вскоре полицейские установили место нахождения и самого злоумышленника и задержали его в соседнем селе, где он проживает.

На месте преступления и с самим фигурантом следователи провели все необходимые процессуальные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Следователями отделения полиции № 3 Винницкого районного управления проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Выяснилось, что 35-летний задержанный уже привлекался к ответственности за кражи. Утром 18 декабря, по его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на территорию кладбища, поломал рамки на могилах, забрал фото, которые потом выбросил.

Напомним,

В Киеве полицейские разоблачили группу малолетних, которые обворовывали могилы павших Героев. Парни и девушки, 2010 и 2011 годов рождения, не стесняясь забирают с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи.