В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы украинских воинов, повредив фоторамки. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, признался в содеянном, заявив, что на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
В "Дія" запускают возможность купли-продажи автомобилей
В Украине с полуночи запускается услуга покупки/продажи автомобилей в приложении "Дія", уменьшая бюрократию, о чем президент Зеленский объявил на саммите "Дія 2023".
В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков
Черноморский коридор Украины способствовал экспорту 10 миллионов тонн грузов.
В ООН зафиксировали более 140 случаев казней гражданских украинцев военными рф
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о более 140 случаях казней гражданских лиц в Украине, совершенных российскими войсками с февраля 2022 года.
россияне вербуют "кадетов" на оккупированных территориях Луганщины - ЦНС
российские оккупанты вербуют "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса в Луганской области, надеясь воспитать лояльную боевую силу. Усилия кремля включают "патриотические беседы" и отправку лучших новобранцев в Москву для получения дальнейшего опыта.
россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн - шойгу
По словам министра обороны шойгу, россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, при этом их количество уже составляет 1,15 миллиона.
путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины
путин утверждает, что россия не откажется от своих целей в Украине, и отмечает проблемы с системами военной связи, критикуя при этом западные поставки вооружений в Украину.
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи.
Hyundai Motor продает завод в санкт-петербурге российской компании за 100 долларов
Hyundai Motor продает свой завод в санкт-петербурге российской компании "Арт-Финанс" за символические $100.