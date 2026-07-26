В Винницкой области нарушитель воинского учета ранил ножом военнослужащего ТЦК

В Винницкой области мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Винницкого областного ТЦК и СП.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел во время доставки в ТЦК мужчины, который с 2025 года числился нарушителем воинского учета.

Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель воинского учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно выражался в адрес военнослужащих, достал складной нож и нанес ранение одному из них. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное - говорится в сообщении.

Указывается, что нападавший задержан, открыто уголовное производство. Ему может грозить ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним

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