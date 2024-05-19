В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  115570 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  114199 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  141428 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  131249 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117271 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123440 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134550 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125336 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118621 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  231556 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 08:19  •  222080 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  300520 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  500416 просмотра

В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

В Выборге, ленинградская область рф, произошел взрыв с последующим пожаром, о чем сообщают местные жители, хотя официальной информации пока что нет.

Новости Мира •   •  329 просмотра
В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус требует от своего правительства дополнительных 3,8 миллиарда евро на военную помощь Украине в текущем финансовом году в дополнение к уже предоставленным 7,1 миллиарда евро.

Новости Мира •   •  897 просмотра
Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной угрозе для восточных регионов.

Война •   •  3137 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри

Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, объединив титулы WBA, WBC, IBF и WBO.

спорт •   •  8325 просмотра
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри

рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.

Война •   •  9628 просмотра
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных областях Украины, в том числе Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской, которые двигались в разных направлениях.

Война •   •  10785 просмотра
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.

спорт •   •  10782 просмотра
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Во временно оккупированном рф Крыму произошли взрывы.

Война •   •  15807 просмотра
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Вражеские БПЛА были зафиксированы в разных областях Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, с различными траекториями и направлениями полета.

Война •   •  15918 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

россияне 46 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 284 взрыва и ранив жителя Эсманской громады.

Война •   •  16163 просмотра
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов