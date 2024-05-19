В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

В Ленинградской области рф местные прогремел взрыв, после которого возник пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В рф местное население выборга ленинградской области сообщает о мощном взрыве, после чего возник пожар.

Однако, официальной информации еще нет.

В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет