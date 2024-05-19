У виборзі рф стався вибух з подальшою пожежею

У ленінградської області рф місцеві пролунав вибух, після якого виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У рф місцеве населення виборга ленінградської області повідомляє про потужний вибух, після чого виникла пожежа.

Проте, офіційної інформації ще немає.

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