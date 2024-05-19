У виборзі рф стався вибух з подальшою пожежею
Київ • УНН
У виборзі, ленінградська область рф, стався вибух з подальшою пожежею, про що повідомляють місцеві жителі, хоча офіційної інформації поки що немає.
У ленінградської області рф місцеві пролунав вибух, після якого виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У рф місцеве населення виборга ленінградської області повідомляє про потужний вибух, після чого виникла пожежа.
Проте, офіційної інформації ще немає.
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