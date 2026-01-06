$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Эксклюзивы
В Венесуэле задержали 14 медийщиков во время освещения протестов в Каракасе

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Национальный союз работников прессы Венесуэлы сообщил о задержании 14 представителей СМИ в Каракасе во время освещения марша. 11 из них работали на международные медиа, 3 – на национальные издания.

В Венесуэле задержали 14 медийщиков во время освещения протестов в Каракасе
Фото: Reuters

Национальный союз работников прессы Венесуэлы (SNTP) сообщил о задержании по меньшей мере 14 представителей СМИ в Каракасе. Инциденты произошли во время выполнения журналистами профессиональных обязанностей — освещения марша в поддержку свергнутого Николаса Мадуро и церемонии присяги нового законодательного органа страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным SNTP, среди задержанных было 11 человек, работающих на международные медиа, и трое представителей национальных изданий. Журналистов удерживали силовики вечером в понедельник.

Агентство Reuters и другие крупные медиахолдинги, такие как AP, AFP и CNN, направили запросы в Министерство информации и Министерство связи Венесуэлы, однако официальные органы власти пока воздерживаются от комментариев относительно причин массовых задержаний прессы.

Освобождение и депортация

Впоследствии ассоциация SNTP обнародовала в сети X информацию о том, что все 14 медийщиков были освобождены из-под стражи. Однако один иностранный журналист (имя и гражданство которого не разглашаются из соображений безопасности) был немедленно депортирован из страны.

Ситуация со свободой слова в Каракасе остается критической на фоне политической нестабильности, возникшей после отстранения Мадуро от власти и перехода полномочий к временному правительству. 

Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов06.01.26, 05:42 • 1344 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Социальная сеть
Николас Мадуро
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Венесуэла