В Венесуэле задержали 14 медийщиков во время освещения протестов в Каракасе
Киев • УНН
Национальный союз работников прессы Венесуэлы сообщил о задержании 14 представителей СМИ в Каракасе во время освещения марша. 11 из них работали на международные медиа, 3 – на национальные издания.
Национальный союз работников прессы Венесуэлы (SNTP) сообщил о задержании по меньшей мере 14 представителей СМИ в Каракасе. Инциденты произошли во время выполнения журналистами профессиональных обязанностей — освещения марша в поддержку свергнутого Николаса Мадуро и церемонии присяги нового законодательного органа страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным SNTP, среди задержанных было 11 человек, работающих на международные медиа, и трое представителей национальных изданий. Журналистов удерживали силовики вечером в понедельник.
Агентство Reuters и другие крупные медиахолдинги, такие как AP, AFP и CNN, направили запросы в Министерство информации и Министерство связи Венесуэлы, однако официальные органы власти пока воздерживаются от комментариев относительно причин массовых задержаний прессы.
Освобождение и депортация
Впоследствии ассоциация SNTP обнародовала в сети X информацию о том, что все 14 медийщиков были освобождены из-под стражи. Однако один иностранный журналист (имя и гражданство которого не разглашаются из соображений безопасности) был немедленно депортирован из страны.
Ситуация со свободой слова в Каракасе остается критической на фоне политической нестабильности, возникшей после отстранения Мадуро от власти и перехода полномочий к временному правительству.
Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов06.01.26, 05:42 • 1344 просмотра