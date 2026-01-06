У Венесуелі затримали 14 медійників під час висвітлення протестів у Каракасі

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10962 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 32348 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 59876 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 36373 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 39341 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42371 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104135 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70752 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95938 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99963 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.8м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму5 січня, 20:00 • 3350 перегляди
Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні5 січня, 20:16 • 2980 перегляди
Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у ВенесуеліVideo5 січня, 20:58 • 2620 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 7642 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури00:18 • 2792 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 16563 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 59865 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40885 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104132 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 7734 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56712 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 51124 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47633 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

У Венесуелі затримали 14 медійників під час висвітлення протестів у Каракасі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Національна спілка працівників преси Венесуели повідомила про затримання 14 представників ЗМІ в Каракасі під час висвітлення маршу. 11 з них працювали на міжнародні медіа, 3 – на національні видання.

У Венесуелі затримали 14 медійників під час висвітлення протестів у Каракасі
Фото: Reuters

Національна спілка працівників преси Венесуели (SNTP) повідомила про затримання щонайменше 14 представників ЗМІ в Каракасі. Інциденти сталися під час виконання журналістами професійних обов'язків - висвітлення маршу на підтримку поваленого Ніколаса Мадуро та церемонії присяги нового законодавчого органу країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними SNTP, серед затриманих було 11 осіб, які працюють на міжнародні медіа, та троє представників національних видань. Журналістів утримували силовики ввечері в понеділок.

Агентство Reuters та інші великі медіахолдинги, такі як AP, AFP та CNN, надіслали запити до Міністерства інформації та Міністерства зв'язку Венесуели, проте офіційні органи влади наразі утримуються від коментарів щодо причин масових затримань преси.

Звільнення та депортація

Згодом асоціація SNTP оприлюднила у мережі X інформацію про те, що всіх 14 медійників було звільнено з-під варти. Однак одного іноземного журналіста (ім'я та громадянство якого не розголошуються з міркувань безпеки) було негайно депортовано з країни.

Ситуація зі свободою слова в Каракасі залишається критичною на тлі політичної нестабільності, що виникла після усунення Мадуро від влади та переходу повноважень до тимчасового уряду. 

Біля президентського палацу в Каракасі сталася стрілянина через венесуельські дрони06.01.26, 05:42 • 1284 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Ніколас Мадуро
Ассошіейтед Прес
Reuters
Венесуела