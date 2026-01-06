У Венесуелі затримали 14 медійників під час висвітлення протестів у Каракасі
Київ • УНН
Національна спілка працівників преси Венесуели повідомила про затримання 14 представників ЗМІ в Каракасі під час висвітлення маршу. 11 з них працювали на міжнародні медіа, 3 – на національні видання.
Національна спілка працівників преси Венесуели (SNTP) повідомила про затримання щонайменше 14 представників ЗМІ в Каракасі. Інциденти сталися під час виконання журналістами професійних обов'язків - висвітлення маршу на підтримку поваленого Ніколаса Мадуро та церемонії присяги нового законодавчого органу країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними SNTP, серед затриманих було 11 осіб, які працюють на міжнародні медіа, та троє представників національних видань. Журналістів утримували силовики ввечері в понеділок.
Агентство Reuters та інші великі медіахолдинги, такі як AP, AFP та CNN, надіслали запити до Міністерства інформації та Міністерства зв'язку Венесуели, проте офіційні органи влади наразі утримуються від коментарів щодо причин масових затримань преси.
Звільнення та депортація
Згодом асоціація SNTP оприлюднила у мережі X інформацію про те, що всіх 14 медійників було звільнено з-під варти. Однак одного іноземного журналіста (ім'я та громадянство якого не розголошуються з міркувань безпеки) було негайно депортовано з країни.
Ситуація зі свободою слова в Каракасі залишається критичною на тлі політичної нестабільності, що виникла після усунення Мадуро від влади та переходу повноважень до тимчасового уряду.
