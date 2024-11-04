В Великобритании прошел многотысячный марш против загрязнения рек сточными водами

Тысячи людей с плакатами с лозунгами «Остановите выбросы» и «Виды, а не фекалии» вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки засоренных сточными водами водных путей Великобритании. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Организаторы подсчитали, что в марше вдоль реки Темзы к парламенту приняли участие 15 000 человек, многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя «человеческую реку».

Марш за чистую воду был организован различными организациями: от Greenpeace и Friends of the Earth до British Rowing.

Загрязнение воды становится все более заметной проблемой в Великобритании, привлекая внимание к изменению климата и последствиям приватизации британских коммунальных предприятий, произошедшей несколько десятилетий назад.

Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые

Частные компании, которые обеспечивают как воду, так и канализацию, не смогли обновить свою викторианскую инфраструктуру, поскольку население выросло, а спрос увеличился. Сбросы - обычное дело, и во время сильных дождей компании сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море. По данным Агентства по охране окружающей среды, количество сбросов в прошлом году увеличилось более чем на 50% и достигло рекордных 464 тысячи разливов.

Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшения.

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет