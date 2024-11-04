В Великобритании прошел многотысячный марш против загрязнения рек сточными водами

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 89209 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 126810 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 142485 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 142886 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 159581 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 164422 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 150776 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144411 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 211657 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132184 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Великобритании прошел многотысячный марш против загрязнения рек сточными водами

В Великобритании прошел многотысячный марш против загрязнения рек сточными водами

Киев  •  УНН

04:33 • 4840 просмотра

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В Лондоне состоялся массовый протест против загрязнения водоемов неочищенными стоками. Количество сбросов сточных вод в Британии в прошлом году выросло на 50% и достигло рекордных 464 тысячи разливов.

Тысячи людей с плакатами с лозунгами «Остановите выбросы» и «Виды, а не фекалии» вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки засоренных сточными водами водных путей Великобритании. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Организаторы подсчитали, что в марше вдоль реки Темзы к парламенту приняли участие 15 000 человек, многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя «человеческую реку».

Марш за чистую воду был организован различными организациями: от Greenpeace и Friends of the Earth до British Rowing.

Загрязнение воды становится все более заметной проблемой в Великобритании, привлекая внимание к изменению климата и последствиям приватизации британских коммунальных предприятий, произошедшей несколько десятилетий назад.

Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые29 октября 2024, 02:33 • 21334 просмотра

Частные компании, которые обеспечивают как воду, так и канализацию, не смогли обновить свою викторианскую инфраструктуру, поскольку население выросло, а спрос увеличился. Сбросы - обычное дело, и во время сильных дождей компании сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море. По данным Агентства по охране окружающей среды, количество сбросов в прошлом году увеличилось более чем на 50% и достигло рекордных 464 тысячи разливов.

Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшения.

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет18 октября 2024, 02:27 • 53082 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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londonЛондон