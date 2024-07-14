В Великобритании на Клифтонском мосту нашли чемоданы с человеческими останками: правоохранители задержали подозреваемого

На Клифтонском мосту, что в британском городе Бристоль, правоохранители нашли чемоданы с человеческими останками. Полиция Британии арестовала 34-летнего мужчину, подозреваемого по делу. Ранее правоохранители задержали еще одного мужчину по этому делу, но его освободили без предъявления обвинений. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, полиция Великобритании арестовала 34-летнего мужчину, подозреваемого по делу о найденных в начале этой недели двух чемоданах с человеческими останками на Клифтонском мосту в западной Англии. Мужчина впоследствии будет доставлен в Лондон для допроса позже в субботу.

Ранее столичная полиция сообщила, что 36-летнего мужчину, арестованного в Лондоне утром в пятницу за ужасную находку на подвесном мосту Клифтон в Бристоле, освободили без предъявления обвинений, - пишет издание.

Отмечается, что в среду правоохранители нашли чемоданы с человеческими останками на знаменитом мосту в Бристоле, примерно в 100 милях (160 километрах) к западу от столицы.

"Тогда полиция нашла человеческие останки в квартире на западе Лондона, которые, по ее мнению, связаны с частями тела, найденными в Бристоле", - добавляет издание.

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