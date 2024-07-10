В Киеве утром 10 июля мужчина 1994 года рождения, по сообщениям прохожих, спрыгнул с пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск, он скончался на месте. Об этом журналисту УНН сообщила помощник дежурного дежурной части отдела мониторинга Печерского райотдела полиции Екатерина Шостак.

Детали

"Сегодня в 09:36 поступило сообщение на спецлинию "102" от прохожих граждан о том, что с моста прыгнул мужчина. Мужчина скончался на месте. Следственно-оперативная группа установила мужчину, 1994 года рождения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила Шостак.

Справочно

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск (также известный как "стеклянный" мост) - металлический трехпролетный балочный мост в центральной части города Киева, длиной 216 метров.

Напомним

В Запорожье мужчина напал на женщину в подъезде многоэтажки, распылил слезоточивый газ и пытался украсть ее рюкзак, но сбежал, когда она позвала на помощь; позже он и его сообщник были задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.