В Ужгороде нашлись 500 пропавших бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Ужгороде нашли пачку бюллетеней, которая исчезла два дня назад. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"На избирательном участке №210754, что в СШ №12 в Ужгороде, нашли пачку с бюллетенями для голосования за кандидатов на должность городского головы Ужгорода, которые предназначались для избирательного участка №210734, что в ООШ №11 в Ужгороде. Такую информацию ОПОРЕ сообщили в Ужгородской городской ТИК", - отметили в сообщении.
Как сообщила председатель Ужгородской городской ТИК Руслана Куберка, эти бюллетени не использовались, поэтому сейчас комиссия должна составить акт об их выявлении и погасить их в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.
"Важно услышать ответы, чего именно эти бюллетени исчезли, почему их обнаружили, скажем, утром перед днем голосования, и где эти документы находились во время голосования. Ответы на эти вопросы мы хотим услышать и от ТИК, и от правоохранителей", - отметил координатор наблюдения Ярослав Гулан.
Согласно части 11 статьи 242 Избирательного кодекса в случае выявления несоответствия подсчитанного количества избирательных бюллетеней количеству, указанному в выписке из протокола территориальной избирательной комиссии о передаче избирательных бюллетеней, участковая избирательная комиссия составляет в двух экземплярах акт о несоответствии по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией, с указанием установленной решением участковой избирательной комиссии причины расхождения.
Как сообщал УНН, в Ужгороде исчезли 500 бюллетеней.