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В Ужгороді знайшлися 500 зниклих бюлетенів

В Ужгороді знайшлися 500 зниклих бюлетенів

Київ • УНН

 • 8312 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Ужгороді знайшли пачку бюлетенів, яка зникла два дні тому. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“На виборчій дільниці №210754, що у ЗОШ №12 в Ужгороді, знайшли пачку із бюлетенями для голосування за кандидатів на посаду міського голови Ужгорода, які призначалися для виборчої дільниці №210734, що у ЗОШ №11 в Ужгороді. Таку інформацію ОПОРІ повідомили в Ужгородській міській ТВК”, - зазначили в повідомленні.

Як повідомила голова Ужгородської міської ТВК Руслана Куберка, ці бюлетені не використовувалися, тому наразі комісія має скласти акт про їх виявлення та погасити їх згідно з вимогами Виборчого кодексу.

“Важливо почути відповіді, чого саме ці бюлетені зникли, чого їх не виявили, скажімо, вранці перед днем голосування, і де ці документи перебували в час голосування. Відповіді на ці питання ми хочемо почути і від ТВК, і від правоохоронців” - зазначив координатор спостереження Ярослав Гулан.

Відповідно до частини 11 статті 242 Виборчого кодексу у разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про невідповідність за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розбіжності.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді зникли 500 бюлетенів.

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