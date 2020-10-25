В Ужгороде вероятно незарегистрированным лицам выдали бюллетени - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На спецучастке в Ужгороде избирателям, которые, вероятно, не являются жителями общины, выдали 4 бюллетеня для голосования. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"На специальном избирательном участке №210782 в Ужгороде, который находится в Закарпатском областном медицинском центре психического здоровья и медицины зависимостей, 3 избирателям, которые находятся в этой больнице, но, вероятно, не являются жителями этого избирательного округа, члены УИК выдали по 4 бюллетеня для голосования. Об этом сообщает наблюдательница ОПОРЫ с места происшествия", - говорится в сообщении
По информации наблюдательницы ОПОРЫ, члены УИК выдавали избирателям, которые находятся в больнице, четыре бюллетеня для голосования. В том числе и бюллетени для голосования за депутатов городского совета по конкретному округу несмотря на то, что эти избиратели, вероятно, зарегистрированы в пределах другого избирательного округа.
Глава участковой избирательной комиссии отказалась прокомментировать ситуацию, а глава ТИК ответила, что члены УИК на специальных участках были уведомлены о том, что избирателям нужно выдавать бюллетени, учитывая их избирательный адрес.
Добавим, что в Киевской области женщина на участке узнала, что по ее адресу прописан неизвестный ей мужчина.