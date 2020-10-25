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У Київській області жінка на дільниці дізналася, що за її адресою прописаний невідомий їй чоловік

Київ • УНН

 • 14270 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На одній з виборчих дільниць в Київській області жінка під час перевірки себе у списку виборців дізналася, що за її адресою, відповідно до списку, прописаний чоловік, якого вона не знає, про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.

“Чабани 320635 жінка за своєю адресою виявила невідомого зареєстрованого мешканця” — написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Додамо, це не перший прецендент в регіоні, пов’язаний власне зі списками виборців. Так, в місті Києві жінка не змогла проголосувати, тому що члени комісії не знайшли її у списку виборців при тому, що вона є у актуальному загальному державному реєстрі виборців.

Нагадаємо, станом на 12 годину поліція по Україні зафіксувала 1280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 14 фактами відкрито кримінальні провадження.

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