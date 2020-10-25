У Київській області жінка на дільниці дізналася, що за її адресою прописаний невідомий їй чоловік

“Чабани 320635 жінка за своєю адресою виявила невідомого зареєстрованого мешканця” — написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Додамо, це не перший прецендент в регіоні, пов’язаний власне зі списками виборців. Так, в місті Києві жінка не змогла проголосувати, тому що члени комісії не знайшли її у списку виборців при тому, що вона є у актуальному загальному державному реєстрі виборців.

Нагадаємо, станом на 12 годину поліція по Україні зафіксувала 1280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 14 фактами відкрито кримінальні провадження.