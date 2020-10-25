В Киевской области женщина на участке узнала, что по ее адресу прописан неизвестный ей мужчина

“Чабаны 320635 женщина по своему адресу обнаружила неизвестного зарегистрированного жителя”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Добавим, это не первый прецедент в регионе, связанный собственно со списками избирателей. Так, в городе Киеве женщина не смогла проголосовать, потому что члены комиссии не нашли ее в списке избирателей при том, что она в актуальном общем государственном реестре избирателей.

Напомним, на 12:00 полиция по Украине зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 14 фактам возбуждены уголовные производства.