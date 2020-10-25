В Киевской области женщина на участке узнала, что по ее адресу прописан неизвестный ей мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На одном из избирательных участков в Киевской области женщина во время проверки себя в списке избирателей узнала, что по ее адресу, в соответствии со списком, прописан мужчина, которого она не знает, об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
“Чабаны 320635 женщина по своему адресу обнаружила неизвестного зарегистрированного жителя”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Добавим, это не первый прецедент в регионе, связанный собственно со списками избирателей. Так, в городе Киеве женщина не смогла проголосовать, потому что члены комиссии не нашли ее в списке избирателей при том, что она в актуальном общем государственном реестре избирателей.
Напомним, на 12:00 полиция по Украине зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 14 фактам возбуждены уголовные производства.