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В Ужгороді ймовірно незареєстрованим особам видали бюлетені - ОПОРА

В Ужгороді ймовірно незареєстрованим особам видали бюлетені - ОПОРА

Київ • УНН

 • 10561 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На спецдільниці в Ужгороді виборцям, які ймовірно не є мешканцями громади, видали 4 бюлетені для голосування. Про повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“На спеціальній виборчій дільниці №210782 в Ужгороді, яка знаходиться у Закарпатському обласному медичному центрі психічного здоров’я та медицини залежностей, 3 виборцям, які перебувають у цій лікарні, але ймовірно не є мешканцями цього виборчого округу, члени ДВК видали по 4 бюлетені для голосування. Про це повідомляє спостерігачка ОПОРИ з місця події”, - йдеться в повідомленні

За інформацією спостерігачки ОПОРИ, члени ДВК видавали виборцям, які перебувають у лікарні, чотири бюлетені для голосування. Зокрема, й бюлетені для голосування за депутатів міської ради по конкретному округу попри те, що ці виборці, ймовірно, зареєстровані у межах іншого виборчого округу.

Голова дільничної виборчої комісії відмовилася прокоментувати ситуацію, а голова ТВК відповіла, що члени ДВК на спеціальних дільницях були повідомлені про те, що виборцям потрібно видавати бюлетені, зважаючи на їхню виборчу адресу.

Додамо, що в Київській області жінка на дільниці дізналася, що за її адресою прописаний невідомий їй чоловік.

Українські Національні Новини

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