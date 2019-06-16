В Ужгороде Porsche попал в ДТП, есть пострадавшие

Водителя Ford Focus из-за полученных в результате столкновения с внедорожником травмы, был госпитализирован в реанимацию. А водитель и пассажирка Porsche Cayenne помещен в больницу. Относительно 21-летней решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области начали следствие по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, которая произошла вчера, 15 июня, вечером. В 19:27 в полицию поступило сообщение от инспектора Управления патрульной полиции. Наряд проинформировали, что в Ужгороде по улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что около 19:15 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем авто Porsche Cayenne, не справился с управлением выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32- летнего ужгородца.

В результате аварии, в больницу госпитализировали трех человек: 21-летнюю водитель Porsche Cayenne, ее ровесницу жительницу с. Сторожница, которая находилась в авто в качестве пассажира, а также водителя Ford Focus. Состояние мужчины врачи характеризуют как крайне тяжелое.

По данному факту в полиции начато расследование по статье 286 УК, то есть нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими. В ходе следствия, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта установят все обстоятельства аварии.

21-летнюю свалявчанку задержано в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, в Винницкой вблизи села Буды, в результате ДТП двух легковых автомобилей погибли 4 человека, и еще 4-ро человек травмированы (двое из них дети 2012 и 2014 рождения).