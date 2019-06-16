Смертельне ДТП на Вінниччині: 4 загиблих, та ще 4 травмованих, двоє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На Вінниччині поблизу села Буди, внаслідок ДТП двох легковиків загинуло 4 особи, та ще 4-ро осіб травмовані (двоє з них діти 2012 та 2014 років народження). Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС України.
"15 червня 17 год. 20 хв. в Тростянецькому районі поблизу с. Буди внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 4 особи та 4 особи (з них 2 дітей 2014 та 2012 р.н.) травмовано", - повідомили у прес-службі.
Додається, що на місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Вінницькій області.
Нагадаємо, вчора, 15 червня, у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей.
Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda. Через смертельну ДТП у Києві відкрили провадження.