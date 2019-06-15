Масштабна ДТП у Києві: поліція уточнила кількість постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні зранку у Києві, четверо осіб отримали травми, несумісні з життям. Одну людину госпіталізовано. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
У поліції нагадали, що смертельна автопригода сталася близько 8:30 у Голосіївському районі, на площі Деміївській.
Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda.
"Внаслідок аварії четверо осіб, які знаходилися у Chevrolet, отримали травми, несумісні із життям. Водій іншої іномарки - отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні", - розповіли в поліції.
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, вони опитують свідків та очевидців цієї автопригоди, а також встановлюють її механізм, розповіли у столичній поліції.
"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.
У ДСНС при цьому повідомили, що "в результаті ДТП 4 особи загинуло, та 2 осіб було госпіталізовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів". Рятувальники додали, що на місці ДТП рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту відключили акумуляторну батарею одного із автомобілів та деблокували тіло чоловіка з іншого авто. Також рятувальники змили пальне, що внаслідок ДТП розлилось на проїжджу частину.
Нагадаємо, раніше УНН повідомили у поліції, що внаслідок ДТП чотири людини загинули та ще трьох госпіталізують.